Attention touriste !

Série britannique en huit épisodes de Richard Warlow et Toby Finlay, Le serpent (V.F. de The Serpent) met en vedette Tahar Rahim dans le rôle de l’escroc français Charles Sobhraj qui charmait de jeunes touristes de familles aisées avant de les droguer, de les voler et de les assassiner dans les années 1970 en Asie du Sud-Est.

Le serpent, Netflix

Attention danger !

Avec la complicité d’Alexis Martin, le docteur Alain Vadeboncœur, « expert autoproclamé de l’agonie », anime cette nouvelle série documentaire de Louis Asselin où il se penche sur sept menaces mortelles. Au menu des trois premiers épisodes : les piqûres et les morsures ; les empoisonnements ; et les menaces respiratoires.

Doc Vadeboncœur contre-attaque !, ICI Explora, 20 h