De l’importance des petits gestes

Lauréat du Gémeaux pour la meilleure série documentaire pour les médias numériques en 2020, Luminance : s’impliquer autrement, de Tungsten Studio, présente des initiatives inspirantes, novatrices et accessibles de citoyens de Caraquet, de Trois-Rivières, de la Gaspésie et de la Côte-Nord pour améliorer leur communauté.

Luminance : s’impliquer autrement, ICI Tou.tv

Vaincre la désinformation

Léane Labrèche-Dor et Simon Lacroix sont les narrateurs d’On veut des faits, série de 20 capsules éducatives visant à développer notre esprit critique face à l’infodémie virulente et aux fausses nouvelles qui se répandent sur le Web en nous méfiant de nos biais cognitifs, dont la confirmation qui nous pousse à croire n’importe quelle information confirmant nos opinions et soutenant nos valeurs.

On veut des faits, telequebec.tv