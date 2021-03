Survivants

Dans Bête noire, minisérie de six épisodes de Patrick Lowe et Annabele Poisson, une famille sans histoire dont le fils cadet est l’auteur d’une tuerie apprend à vivre avec le chagrin, la culpabilité et l’hostilité des familles des victimes. Une première réalisation télé fort réussie de Sophie Desrape (Antigone), où Isabelle Blais brille en mère poule éplorée.

Bête noire, Séries+, 20 h

Bienvenue aux dames

Toujours aussi pertinentes qu’amusantes, les sœurs Gert (Chantal Lamarre) et Gayle (Sylvie Dumontier) Galipeau sont de retour, un an après Madame revient de loin, dans ce documentaire ludique de Mélanie Dion et Julie Blackburn où elles s’intéressent aux retombées du mouvement #Moi Aussi dans l’industrie du spectacle.

Madame veut se faire remarquer, Radio-Canada, 21 h