Nouvelles nouvelles

C’est cette semaine qu’entre en ondes le nouveau bulletin de nouvelles de la chaîne Noovo avec ses quatre chefs d’antenne : Noémi Mercier (fin de journée en semaine, National et Montréal) ; Lisa-Marie Blais (fin de journée et fin de soirée en semaine, Québec, Mauricie, Estrie et Saguenay–Lac-Saint-Jean) ; Michel Bherer (fin de soirée en semaine, Montréal) ; et Meeker Guerrier (fin de semaine, National).

Le fil, Noovo, 17 h et 22 h

Salut salut !

Le 29 mars 2016, en se rendant aux funérailles de son père, Jean Lapierre est décédé dans l’écrasement de l’avion qui le transportait aux îles de la Madeleine. Sa conjointe, trois de ses frères et sœurs et deux membres d’équipage y ont aussi trouvé la mort. Réalisé par Marc-André Chabot, ce documentaire trace le portrait de l’homme politique et médiatique à travers différents témoignages recueillis par Denis Lévesque.

Jean Lapierre : homme de cœur et de paroles, LCN, 21 h