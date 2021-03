Notre choix cette fin de semaine

Vous trouvez que ça brasse trop dans District 31 ? Regardez The Slowest Show, comédie expérimentale dont chaque épisode est tourné en un seul plan large fixe en plongée dans un lieu chaque fois différent — une galerie d’art, un terrain de minigolf, une patinoire… En observant attentivement ce qui s’y passe, vous découvrirez une multitude de petites intrigues entre les divers personnages.



The Slowest Show, CBC Gem

Série policière mâtinée d’horreur et de fantastique campée dans une Angleterre victorienne glauque, Les irréguliers de Baker Street (V.F. de The Irregulars) met en scène une bande d’adolescents de la rue contraints de résoudre d’horribles crimes pour le compte du sinistre John Watson et de son insaisissable partenaire, Sherlock Holmes



Les irréguliers de Baker Street, Netflix