À la conquête du Nunavik

Réalisé par Caroline Côté et Florence Pelletier, le documentaire Traversées raconte l’expédition de 20 jours qu’elles ont vécu en compagnie de trois autres femmes de différentes origines et générations, Dominique Cormier, Katrena Cooper Barrett et Christine Bérubé-Martin, dans le Grand Nord québécois, en reproduisant le parcours des chasseurs et cueilleurs inuits.

Traversées, Télé-Québec, 21 h

Périple en Inde

Dans Démographie, documentaire de Daniel Serre, le journaliste Daniel Cohn-Bandit se rend en Inde, pays en voie de devenir le plus peuplé de la Terre, à la rencontre de scientifiques et de philosophes afin de discuter de croissance démographique, de surconsommation et de pollution. Est-il trop tard pour sauver la planète ?

Démographie, ICI Tou.tv