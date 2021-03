Chasseurs de patrimoine

Après 5 saisons et 98 épisodes, la populaire série documentaire La fièvre des encans fait peau neuve avec de nouveaux passionnés des trésors de notre patrimoine, des antiquités de plus d’un siècle aux objets vintage des années 1960 à 1990, en passant par les curiosités les plus kitsch.

La fièvre des encans : nouvelle génération, Historia, 19 h 30

Pour une dernière fois

Dès ce soir, nous devrons nous résigner à faire nos adieux à Fabiola (Mélissa Bédard), à Ada (Florence Longpré) et à Carolane (Ève Landry) puisque sera diffusé le premier épisode de la dernière saison de l’excellente série M’entends-tu ?. Saura-t-on enfin ce qui est arrivé à Carolane, violemment agressée par son amoureux à la fin de la saison dernière ?

M’entends-tu ?, Télé-Québec, 21 h