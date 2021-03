Documenter le travail de la DPJ, et après

Deux séries documentaires québécoises qui ont offert une incursion unique dans l’univers des intervenants et de pupilles de la DPJ se terminent ce soir. En complément de l’excellente mais dérangeante Au cœur de la DPJ, Anne-Marie Dussault discute de ce qu’il faut en retenir avec Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse, et Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

La vie après la DPJ, Canal Vie, 19 h 30 et Au cœur de la DPJ, suivi de 24-60 Grand angle DPJ, RDI, dès 20 h

Finale rap

La compétition de rap francophone, qui a su piquer la curiosité des non-amateurs de cette musique, se termine ce soir et mercredi avec une finale en verve poétique, toute masculine…

La fin des faibles, Télé-Québec, 20 h