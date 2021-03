Programme double avec Boucar

L’humoriste scientifique et philosophe à ses heures est à la barre de deux documentaires ce soir. D’abord dans le premier épisode d’une intéressante minisérie documentaire sur les origines d’aliments de base, consacré à la tomate, puis dans un documentaire qui s’intéresse à ce qu’il restera des plis que nous avons pris depuis un an quand nous en serons à l’après-COVID.

Manger, Radio-Canada, 19 h et L’adaptation, RDI, 20 h

Dernière édition !

Après six saisons de loyaux services, le seul magazine culturel digne de ce nom actuellement à la télé québécoise tire sa révérence. Cette dernière édition propose entre autres des discussions sur la place de la culture à la télé et sur le retour prochain de Maripier Morin sur nos écrans et Jean-

Sébastien Girard rencontre une de ses « dames de cœur », Élise Guilbault.

Esprit critique, Artv, 22 h