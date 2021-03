Qui pollue le plus ?

L’émission d’affaires publiques dresse la liste des usines plus polluantes au Québec et s’intéresse tout particulièrement à la « championne » en cette matière, soit la cimenterie McInnis en Gaspésie.

JE, TVA, 21 h

Seul au monde ?

Félix (Jean-Carl Boucher), la vingtaine un peu insouciante, se réveille un matin et se rend compte qu’il n’y a plus âme qui vive autour de lui, dans son quartier, sa ville. L’éclipse solaire de la veille l’a laissé fin seul. Mais l’est-il vraiment ? Le titre nous laisse deviner que non. C’est la prémisse de cette chouette websérie qui, sous ses dehors de science-fiction, s’avère une comédie de société, drôle et triste à la fois…

Félix, Maude et la fin du monde, Tou.tv