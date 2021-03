Petits gourmets en devenir

Cette série jeunesse offre aux tout-petits une introduction amusante, voyageuse et fort sympathique aux propriétés et aux vertus de plusieurs aliments de base, en compagnie des charmantes marionnettes du titre, et une certaine Mme Obama, devenue ici propriétaire d’un supermarché pas ordinaire.

Gaufrette et Mochi, Netflix

Un autre « super » docteur…

Le « bon docteur », qui occupe habituellement cette case horaire du « vrai réseau », cède sa place à un autre médecin d’exception : le docteur Goodwin, nouveau directeur médical du plus vieil hôpital des États-Unis, qui veut « changer le système », regagner le cœur de sa conjointe enceinte, dont il est séparé, et soigner un cancer qui le ronge. Et dire que ce drame médical très populaire (il en est à sa troisième saison aux États-Unis et a été renouvelé pour trois autres saisons) est inspiré de l’autobiographie d’un vrai médecin…

Hôpital New Amsterdam, TVA, 20 h