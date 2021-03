Des triplés, c’est de l’ouvrage !

Cette charmante docuréalité donne un aperçu du quotidien de quatre familles qui ont vu leur vie transformée par l’arrivée de triplés. Au-delà de l’anecdote, la série captive par son exploration sensible et pertinente des aléas, des bonheurs et des périls de cette triple dose d’amour.

Trois fois plus, Canal Vie, 20 h

365 jours au cœur de la tempête

Ce documentaire, construit à partir des images filmées par le service des communications du CHUM dans les murs de l’établissement tout au long de la dernière année, dresse une chronique fort éclairante (et parfois très émouvante) des bouleversements que la pandémie a provoqués dans l’organisation des soins, l’aménagement des lieux et le quotidien des employés et des patients.

La grande bataille : un an de mobilisation au CHUM, Tou.tv et Radio-Canada, mercredi, 21 h