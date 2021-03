«La marina»: l'été de leurs 19 ans

À 19 ans, Charlie se retrouve à la croisée des chemins après une blessure au genou. Lui qui s’imaginait dompter le monde sur sa planche de wakeboard se retrouve ancré de force au quai de la marina de Chambly. Il y fera la rencontre de la mystérieuse Juliette, qui, comme lui, ne se sent jamais vraiment à sa place, sauf lorsqu’elle travaille ses toiles. Il ne leur en faudra pas plus pour vouloir refaire le monde, tout en fantasmant de péter la bulle dans laquelle le capitalisme les enferme.

Sous leurs yeux, le fil de l’été se dévidera avec force alcool, drogue, sexe et sport. Non sans égratigner quelques rêves au passage. Revendiquant une fibre « expressionniste », le film québécois La marina, écrit et réalisé par Étienne Galloy et Christophe Levac, enfile les scènes — tantôt verbeuses, tantôt contemplatives — sans s’inquiéter le moins du monde de la manière dont elles s’imbriquent. L’unité vient plutôt de l’œil sûr du directeur photo Fred Gervais-Dupuis, d’ailleurs récompensé d’un prix Borsos à Whistler pour ce film.

De ces instantanés disparates, on retiendra que ça sacre, ça fanfaronne et ça s’aime beaucoup, des ados, quand ça ne s’envoie pas valser à qui mieux mieux. Destinés à un public ado, justement, les textes crus offrent plus que leur part de lieux communs à la petite bande qui entoure le duo de tête. Lequel, incarné avec aplomb par Rémi Goulet et Rose-Marie Perreault, s’arroge heureusement la part du lion, avec des partitions plus étoffées qui leur ont d’ailleurs permis de briller sur le circuit des festivals.