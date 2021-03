Un an plus tard, hommage et bilan

Ce sera une journée de télé sous le signe de la commémoration, en ce premier anniversaire de la pandémie toujours en cours. D’abord avec la retransmission des cérémonies en hommage à ceux qui y ont laissé leur vie, puis une émission spéciale qui fait le bilan de cette année singulière. Au même moment, chez nos voisins du Sud, le président Biden s’adresse aux Américains pour souligner ce triste anniversaire.

Hommage aux victimes de la COVID-19, RDI, dès 10 h, LCN et Radio-Canada, dès midi, Une (autre) vie, Radio-Canada et RDI, 20 h et Presidential Adress to the Nation, ABC, NBC, Fox et PBS, 20 h

Dernier tour chez ASK

La critique a éreinté un brin cette ultime saison des aventures des sympathiques agents de vedettes françaises. On peut tout de même donner une chance au coureur avec ce premier épisode qui met en vedette Charlotte Gainsbourg.

Appelez mon agent, Artv, 21 h