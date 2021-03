La petite et la grande histoire

Cette nouvelle série invite à la découverte d’aspects de l’histoire populaire et criminelle du « coin » de vedettes, grâce aux recherches éclairantes et intéressantes de la détective privée Annie Richard et à l’éclairage d’historiens passionnés. Premier arrêt : Montréal-Nord avec Debbie Lynch-White.

Sur ta rue, Canal D, 19 h 30

Le Flybin et ses origines

En attendant que Michel Rivard puisse rejouer son spectacle de théâtre musical dans lequel il révèle l’histoire de ses parents, moins « normale » qu’il ne l’imaginait, on a droit à une version télévisuelle partielle, comprenant six chansons originales de ce projet très

personnel.

L’origine de mes espèces — Les origines, Télé-Québec, 22 h