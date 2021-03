Pause science

Le réseau de télévision communautaire Matv s’aventure du côté des productions jeunesse avec cette nouvelle série éducative qui veut susciter un intérêt pour les sciences auprès des enfants de la fin du primaire, entre autres grâce à des expériences que l’on peut réaliser à la maison.

ScientifiQ, Matv, 18 h

Rentrée fictive et réelle

Deux productions nous ramènent à l’école en cette (presque) fin de relâche : la toute première série de fiction de Simon Boulerice, qui raconte la dure adaptation d’un jeune homme un peu spécial dans sa nouvelle vie familiale et scolaire, et la troisième (et dernière) saison de l’excellente docuréalité qui s’intéresse à nouveau à la réalité de l’école secondaire Saint-Henri, à Montréal.

Six degrés, Tou.tv Extra et 180 jours, Télé-Québec, 20 h