Dialogues sur la santé mentale

La formule de cette websérie destinée aux adolescents est toute simple, et c’est ce qui en fait son efficacité et son charme : un jeune et une personnalité aux prises avec un trouble de santé mentale semblable en discutent avec franchise et générosité.

Parfaitement imparfait, tou.tv

Divertissement scientifique pour astronautes en devenir

Cette nouvelle série jeunesse tournée en Acadie, à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, suit les aventures de deux jeunes vlogueurs passionnés de tout ce qui concerne le cosmos et les voyages dans l’espace. Ils explorent dans chacun des épisodes un concept ou une notion scientifique liés à ces intérêts, à travers des capsules d’information livrées par un certain David Saint-Jacques et des expériences scientifiques. L’épisode de cette semaine permet de mieux comprendre (même pour les adultes…) la gravité.

Comme dans l’espace, Unis, 17 h 30