Dans l’arène de la rime

C’est le début d’un temps nouveau en matière de compétition musicale télévisée québécoise avec cette première émission consacrée au hip-hop et au francophone. Seize candidats, des révélations de la scène locale, dont certaines un peu plus connues que les autres, tenteront de se démarquer auprès du jury formé par Sarahmée, Koriass et Souldia.



La fin des faibles, Télé-Québec, 20 h

Toute une « relâche »…

Ce documentaire du réalisateur Éli Laliberté (Le temps d’une chasse) suit un coureur des bois d’aujourd’hui, Clément, qui, chaque hiver depuis dix ans, va se réfugier dans son campement au fin fond de la forêt pour vivre au rythme de la nature, parfois

imprévisible…



Un canot dans la neige, Unis, 21 h