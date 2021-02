Notre choix cette fin de semaine

Rendez-vous des « relâchés »

Ce magazine jeunesse animé par Anaïs Favron, Patrice Bélanger et Laurent Duvernay-Tardif allie divertissement, expériences culinaires et scientifiques, propositions de jeux et entrevues avec des jeunes « inspirants ». Un rendez-vous quotidien, jusqu’au 7 mars.

Sans relâche, Télé-Québec, vendredi, 18 h

Cérémonie inhabituelle

Le gala sera un peu moins glamour et échevelé qu’à l’habitude. Mais on peut compter sur Tina Fey et Amy Poehler, qui l’animeront en direct, respectivement de New York et de Los Angeles, pour faire lever la fête. Jane Fonda sera honorée.

The 78th Annual Golden Globe Awards, NBC et CTV, dimanche, 20 h



Ode au HLM

Ce très beau documentaire présente sous un angle poétique et lumineux le quotidien et l’héritage du plus important complexe de HLM de Québec, où habitent majoritairement des gens issus de l’immigration.

La cité des autres, Radio-Canada, samedi, 22 h 30, et à Tou.tv