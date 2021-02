20 séries ou documentaires à (re)voir sur notre culture culinaire

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Depuis bientôt un an, l’importance de l’autosuffisance et de la santé de notre système alimentaire prend encore davantage de sens. Profitez de cette semaine de relâche pendant laquelle les activités sont plus limitées pour vous plonger dans notre culture culinaire grâce à ces 20 séries ou documentaires. À voir ou à revoir.

SÉRIES TÉLÉ

Manger sur Tou.tv

Plusieurs des aliments que nous mangeons au quotidien nous viennent de l’immigration. Plonger dans leur histoire, c’est s’ouvrir à une fascinante épopée. Dans cette série, Boucar Diouf, au fil de ses rencontres, raconte l’histoire de la tomate, du maïs, de l’arachide et du poivron, des aliments que vous ne verrez ensuite plus du même œil.

Hooké à la chasse sur Tou.tv

Dans cette série, Hooké démystifie différents aspects de la chasse. Prélever son premier orignal, chasser le petit gibier, le dindon ou la perdrix font entre autres partie des sujets abordés lors des aventures de chasse qui nous sont présentées. Avec comme paysages l’immensité des paysages québécois.

Carbone sur Tou.tv

La série Carbone parle d’environnement à travers des épisodes et des capsules. Certaines d’entre elles sont consacrées à l’alimentation ; à l’autonomie alimentaire du Québec ou à l’élevage du bœuf par exemple.

Supernaturel. Histoires de vin nature sur Illico

De l’Italie à la Californie, en passant par le Mexique et le Québec, on découvre, en compagnie de Magalie Lépine-Blondeau et du sommelier Vincent Laniel, des vignerons qui ont décidé, envers et contre tous, de produire des vins authentiques et naturels.

La course folle sur Téléquébec.tv

La pêche au homard va débuter dans quelques semaines. Pour comprendre ce que vivent les courageux grâce à qui on peut déguster ce délicieux crustacé, rendez-vous sur le site de Télé-Québec pour regarder la série La course folle, qui suit pendant neuf semaines le quotidien de pêcheurs et aide-pêcheurs aux îles de la Madeleine.

Planète verte : la révolution agricole sur Tou.tv

Au XXe siècle, l’agriculture industrielle a permis une efficacité jamais égalée, mais non sans conséquence. Aujourd’hui, on cherche différentes manières de transformer l’agriculture pour respecter davantage les écosystèmes et la biodiversité. Cette série en deux épisodes donne la parole à plusieurs agronomes, chercheurs et agriculteurs qui travaillent sans relâche pour construire l’agriculture de demain.

2050 dans votre assiette sur Tv5unis.tv

Et si… nous devions nous nourrir sans animaux, sans terre, sans gaspillage, sans énergie, sans tabou, sans abeilles ? Dans chacun des 13 épisodes de cette série, on se questionne sur ces « possibilités qu’offre l’alimentation du futur ».

Les fermiers sur Tv5unis.tv

Dans la première saison de cette série, on suit, du printemps à l’automne, le travail de l’équipe de Jean-Martin Fortier, chef de file au Québec dans le domaine de l’agriculture biologique et du modèle de ferme maraîchère sur petite surface. Dans la deuxième saison, on s’intéresse à des jardiniers-maraîchers qui démarrent leur propre ferme à la suite des apprentissages faits à la ferme des Quatre-Temps, à Hemmingford, en Montérégie. Une série inspirante qui donne hâte au printemps et qui prouve que d’autres modèles sont possibles.

La vie secrète des animaux de la ferme sur Tou.tv

Récemment, La semaine verte présentait la série en trois épisodes « La vie secrète des animaux de la ferme ». On y découvre avec étonnement la vie des moutons, des vaches, des cochons et des poules, de leur naissance à leur mort. La classe ouvrière sur téléquébec.tv. Les 11 épisodes de La classe ouvrière permettent une incursion fascinante dans le monde des abeilles. On y suit le quotidien des apiculteurs Anicet Desrochers et Anne-Virginie Schmidt, copropriétaires de l’entreprise Les miels d’Anicet, à Ferme-Neuve dans les Laurentides.

Un chef à la cabane sur Téléquébec.tv

Faute d’aller à la cabane à sucre ce printemps, on peut suivre les aventures de Martin Picard et de son équipe à la cabane à sucre Au pied de cochon, à Saint-Benoît-de-Mirabel. Les huit saisons sont toujours pertinentes, inspirantes et disponibles sur Télé-Québec ; des heures et des heures de plaisir !

DOCUMENTAIRES

Colombe sauvage sur Tou.tv

Ce documentaire, signé Guillaume Sylvestre (Durs à cuire), nous amène à suivre le travail de l’unique Colombe St-Pierre. Dans son coin de pays, le Bas-Saint-Laurent, la cheffe tente de répertorier et de rendre plus accessible le « naturel sauvage comestible ». En nous faisant connaître sa mission, elle souhaite sensibiliser les Québécois à la richesse des ressources qui les entourent.

100 ans à table sur Téléquébec.tv

Ce documentaire rassemble autour d’une table neuf des plus grands créateurs de la gastronomie québécoise, dont Colombe St-Pierre, Martin Picard, Daniel Vézina et Anne Desjardins. Ce film, une idée de la journaliste Lesley Chesterman, propose un fascinant retour en arrière et permet de mieux comprendre d’où vient notre cuisine. Chaque chef prépare un mets signature et autour de la table, les discussions vont bon train par rapport à des lieux phares, des personnages et des faits marquants liés à la cuisine québécoise du dernier siècle.

Chasseurs de phoques sur Tv5unis.tv

Aux îles de la Madeleine, la chasse au phoque fait partie intégrante des traditions. Contre vents et marées, de jeunes Madelinots veulent reprendre le flambeau et se « réapproprier le droit de chasser ».

Les Chinois dépannent sur Tv5unis.ca

Les dépanneurs des régions du Québec sont très souvent achetés et tenus par de nouveaux arrivants chinois. Pourquoi ? Et comment réussissent-ils à s’intégrer ? Ce documentaire propose une incursion dans un monde méconnu et qui fait pourtant partie de notre culture.

La ferme et son État sur Tv5unis.ca

Ce documentaire militant réalisé par le peintre et écrivain Marc Séguin est certainement important pour l’avenir de notre alimentation. On y suit pendant 18 mois de jeunes agriculteurs qui cherchent à cultiver ou à élever autrement, à petite échelle, mais qui font face à un système qui met des obstacles sur leur chemin.

Chef.fe.s de brousse sur Tou.tv

Dans son dernier film, Chef.fe.s de brousse, le réalisateur Nicolas Paquet suit les chefs Pierre-Olivier Ferry, Kim Côté et Colombe Saint-Pierre dans leur quête pour mettre le territoire au menu. Esprit de cantine sur Tv5unis.ca. Esprit de cantine est un documentaire qui nous fait entrer à l’intérieur de ces institutions rurales, qui peinent parfois à garder leur place dans le monde d’aujourd’hui mais qui font pourtant partie de notre patrimoine.

Aide demandée sur Tou.tv

On peut être un excellent chef, mais pas un excellent restaurateur. Faire sa place dans une industrie compétitive n’est pas chose aisée ; imaginez quand la pandémie s’en mêle ! Dans la série Aide demandée, le chef et restaurateur d’expérience Louis-François Marcotte offre son aide à quatre restaurateurs qui vivent des difficultés. Une docu-réalité qui fait voir l’envers du décor et tout le cœur que mettent les restaurateurs dans leur passion.

Chef en pandémie sur Téléquébec.tv

Il y a maintenant presque un an, les restaurants fermaient leur porte sans savoir ce que l’avenir leur réservait. Le chef du Montréal Plaza, Charles-Antoine Crète, et son équipe se sont rapidement lancés à la recherche de solutions pour sauver leur établissement, mais aussi pour tenter de soutenir les producteurs et leur communauté. Le documentaire Chef en pandémie les suit sur quelques mois alors qu’ils tentent de garder la tête hors de l’eau.