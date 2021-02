Coupe sécuritaire et sondage monarchique

Cette semaine : comment couper les cheveux de façon sécuritaire avec le chef du Montréal Plaza et un « vox pop » sur la monarchie avec Guy Nantel. Et on se demande dans quel sens la Terre tourne. « Les vraies affaires ».

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30

Portrait d’un géant disparu

Pour souligner le décès de l’auteur de Quand des hommes vivront d’amour, Artv rediffuse (après RDI) un documentaire biographique de Manuel Foglia.

Raymond Lévesque : Paroles d’un sourd, Artv, 20 h



Sur la première ligne pandémique

On entend beaucoup parler des problèmes de santé mentale depuis un an. Une émission l’illustre ce soir avec un reportage qui suit les intervenants de première ligne qui le constatent tous les jours : les paramédicaux.

J.E., TVA, 21 h