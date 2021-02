Une dernière enquête à Mascouche

L’ultime saison du polar loufoque aux accointances avec l’œuvre des frères Coen nous plonge dans une sombre affaire de meurtres qui lie un puissant cartel de la drogue, un aspirant motard propriétaire de garages de teintage de vitres et un intellectuel de droite vedette de radio. Et on s’amuse ferme, encore…

Faits divers, Radio-Canada, 21 h

Une cantatrice combative

À mi-chemin du Mois de l’histoire des Noirs, cet épisode de la série documentaire historique est consacré à la contralto Marian Anderson, l’une des premières cantatrices afro-américaines, avec pour point d’ancrage le concert organisé par la première dame d’alors, Eleanor Roosevelt, qu’elle donna devant le Lincoln Memorial en 1939, après qu’on lui eut refusé l’entrée au Constitution Hall.

American Experience — Voice of Freedom, PBS, 21 h