Célébration modeste

Les galas devant une salle vide sont devenus pratique courante depuis une dizaine de mois. Ce sera encore le cas pour cette 36e célébration de la musique française, présentée ici en différé. Benjamin Biolay et son Grand Prix sont les favoris de cette édition, tronquée du prix du concert de l’année. Jane Birkin y recevra un prix hommage pour l’ensemble de sa carrière.

Les Victoires de la musique 2021, TV5, 19 h

Trois par trois rassemblées

Marie Denise Pelletier, Marie Carmen et Joe Bocan devaient donner leur spectacle où elles reprennent leurs grands succès un peu partout cet hiver et ce printemps, mais… Elles se reprennent dans cette version télé de leur tour de chant, qu’elles proposent en compagnie d’un autre trio fabuleux : Klo Pelgag, Ingrid St-Pierre et Lara Fabian.

Pour une histoire d’un soir, Télé-Québec, 22 h