La culture, les médias,la pandémie et le reste

Pour cette édition spéciale toute consacrée à la culture et à ses contours, on a droit à un entretien avec le dramaturge qui a ramené le théâtre en direct dans nos vies cette fin de semaine, Robert Lepage. Il sera question des mutations dans le monde du cinéma et de la télé avec Ricardo Trogi, et de la place actuelle de la culture dans les médias avec Natalie Petrovski.

Dans les médias, Télé-Québec, 21 h

Humour et réflexion, fin

La deuxième saison de la très belle et très pertinente série documentaire, animée avec beaucoup de mesure et d’humanité par l’humoriste Jean-François Mercier, qui donne la parole à des personnes analphabètes à propos des préjugés à leur endroit, et en se moquant très gentiment d’eux. On espère une troisième saison.

Rire sans tabous, Z, 21 h