Les faces cachées de villes en mutation

L’illustratrice connue sous le pseudonyme Pony anime ce magazine culturel qui, pas très loin des défuntes émissions Mange ta ville et Parts Unknown, donne à découvrir des pans peu médiatisés du bouillonnement culturel dans des villes qui ont connu d’importants changements ou des fractures sociales marquantes. Premier arrêt : La Nouvelle-Orléans, l’éternelle rescapée des eaux.

Résiste !, TV5, 21 h

Un demi-siècle d’art noir

Quarante-cinq ans après Two Centuries of Black American Art, qui faisait entrer les artistes afro-américains sous les projecteurs de la culture « populaire », ce documentaire montre le chemin parcouru depuis en offrant un foisonnant panorama de l’histoire récente des arts visuels « black » chez nos voisins du Sud.

Black Art – In Absence of Light, HBO et Crave, 21 h