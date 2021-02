Notre choix cette fin de semaine

Fête du ballon d’exception

La fête du ballon ovale sera un peu différente cette année : moins de pubs à grand déploiement, un stade aux deux tiers vide. Toutefois, le spectacle de la mi-temps de The Weekend, qu’il a promis « cinématographique » en entrevue, ralliera peut-être ceux qui regardent ce match pour autre chose que le football. Et à propos de mi-temps, à Esprit critique, on passera en revue les meilleurs et les pires spectacles offerts au Super Bowl.

Esprit critique, Artv, vendredi, 22 h et Super Bowl LV, CTV, NBC et RDS, dimanche, 18 h 30 ou avant…

Solo, en duo, en direct

Robert Lepage partage la scène avec Yves Jacques pour cette représentation spéciale, en direct du Diamant, à Québec, de sa pièce devenue film à succès. Événement, vous dites ?

La face cachée de la lune, Télé-Québec, samedi, 20 h et dimanche, 20 h 30