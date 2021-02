Un pionnier optimiste

Le Néo-Brunswickois d’origine William O’Ree est l’objet depuis quelques semaines d’un hommage sur casques de la part de la LNH, dont il a été le premier joueur noir. Dans ce documentaire de Laurence Mathieu-Léger, ce pionnier, qui travaille encore à favoriser la diversité et l’égalité sur la patinoire, se raconte avec beaucoup de générosité.

Willie, Télé-Québec, 20 h

Policières tragicomiques

La nouvelle fiction de CBC, qui emprunte son motif à la « buddy comedy » policière classique donne de la belle matière aux actrices Adrienne C. Moore (Orange is the New Black) et Meredith MacNeill (The Baroness von Sketch Show) en flics torontoises quadragénaires en contrôle (ou presque) au travail, mais pas du tout dans leur vie personnelle.

Pretty Hard Cases, CBC, 21 h