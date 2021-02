À la quête d’un emploi

La docuréalité poursuit sa progression sur nos écrans québécois avec cette adaptation sobre d’un concept britannique, qui suit le processus d’embauche dans plusieurs entreprises de diverses régions du Québec, pour des postes de toutes sortes de nature, et les candidats à ces postes, avant, après et pendant leur entrevue avec les employeurs.

L’entrevue, Moi et Cie, 19 h 30

La télévision publique québécoise, partout

Les contenus (émissions originales, documentaires, films, webséries…) étaient déjà disponibles gratuitement en ligne sur le site de Télé-Québec. Les voici maintenant un peu mieux mis en valeur et classés, plus faciles à trouver et surtout accessibles sur tous les appareils et écrans imaginables.

video.telequebec.tv