Un gars, une fille, qui s’aiment

Cette charmante websérie créée par Laurent Paquin nous fait entrer dans le quotidien ordinaire d’un couple qui l’est tout autant, sinon qu’il est toujours très amoureux, malgré le temps qui passe. À voir pour les effets comiques des textes finement ciselés et la chimie évidente entre les deux seuls membres de la distribution (Paquin et Geneviève Alarie).

Je t’aime, Véro.tv

Quête historique et personnelle

L’acteur Samuel L. Jackson se livre à un exercice de mémoire collective et personnelle dans cette série documentaire en six épisodes qui retrace 400 ans d’histoire de l’esclavage des Africains, par le biais de l’archéologie navale, et dans laquelle il retourne sur la terre d’origine de sa famille. Suite les jeudis à venir.

Esclaves, RDI, 20 h