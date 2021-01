Une (autre) heure comique

Pendant qu’à Radio-Canada, on diffuse deux comédies (inégales) déjà diffusées en ligne, la chaîne concurrente propose deux nouveautés comiques pas complètement neuves, mais à plusieurs égards réjouissantes : la suite des aventures « autofictionnelles » de Martin Matte, et une collection de sketchs mettant en vedette Véronic DiCaire et une distribution épatante qui éclipse bien souvent l’imitatrice et chanteuse.

Les beaux malaises 2.0, suivi de Drôles de Véronic, TVA, dès 21 h

Politique, police et diète médiatique

Marie-Louise Arsenault reçoit en entrevue Bernard Drainville, qui est passé du camp médiatique vers celui des politiciens pour revenir à ses premières amours. Également au programme, une discussion sur l’utilité d’enquêter sur la police et un retour sur un exercice de changements d’habitudes médiatiques.

Dans les médias, Télé-Québec, 21 h