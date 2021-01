Nourritures nostalgiques et écologiques ?

Le magazine culinaire animé par Stéphane Bellavance s’intéresse cette semaine aux mets « d’antan », ceux que préparaient nos grands-mères, et à l’économie circulaire, qui s’inspire souvent des moyens que ces dernières mettaient en place pour ne pas gaspiller. Il sera également question du marketing alimentaire autour du vocable « ancien ».

Moi, j’mange, Télé-Québec, 19 h 30

Et après, on fait quoi ?

Ce documentaire de Karina Marceau, animé par le toujours pertinent (et divertissant) Boucar Diouf nous projette dans l’après-COVID-19 en posant des questions sur ce qu’il restera de nos changements de comportements, d’habitudes et d’attitudes (individuels, de société et planétaires), acquis durant cette pandémie.

L’adaptation, Tou.tv et diffusé à ICI Radio-Canada Télé, samedi, 22 h 30