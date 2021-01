Quelques adieux

Deux icônes des écrans français sont disparues récemment et ont droit à un hommage télévisuel ce soir : Georges Pernoud et Jean-Pierre Bacri. Le premier, à la barre du magazine maritime Thalassa pendant une quarantaine d’années, est l’objet d’une émission spéciale qui célèbre son amour pour la mer, tandis qu’on peut attraper quelques films dans lesquels a brillé le second.

Georges Pernoud, un homme qui aimait la mer, TV5, 19 h 30, Mes meilleurs copains, suivi d’Adieu Gary, StudioCanal, dès 20 h et Le sens de la fête, telequebec.tv, jusqu’au 23 janvier

Chacun son chemin

Cette coproduction Espagne-Allemagne suit l’évolution d’un groupe d’amis de différents pays qui se sont rencontrés sur le chemin de Compostelle, et qui l’ont refait à deux reprises à des moments clés de leur existence.

3 Caminos (version multilingue sous-titrée), Prime Video