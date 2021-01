Rentrée jeux: le printemps de la nouvelle génération

L’année commence comme elle s’est terminée : à la maison. Si l’industrie du jeu a été la grande gagnante de la pandémie, qui nous a tous rivés à nos écrans, paradoxalement, le coronavirus a fait mal à l’éclosion de la nouvelle génération de consoles Xbox Series X et PlayStation 5 en ralentissant toute la ligne d’approvisionnement, des fabricants aux développeurs. Mais si les grandes sorties se font rares ce printemps, et ce, sur toutes les plateformes, de belles surprises nous attendent malgré tout.

Un printemps Sony

On le notait déjà dans notre revue des deux nouvelles machines haut de gamme de Sony et Microsoft, mais la tendance se confirme : la plateforme PlayStation a le beau jeu sur le terrain des exclusivités en ce début de génération.

De ceux avec une date de sortie confirmée, c’est Returnal, du studio finlandais Housemarque, qui ouvrira le bal le 19 mars. Ce jeu d’horreur et de science-fiction nous placera dans la peau d’une astronaute qui cherche à s’évader d’une planète étrange. La mort répétée du joueur promet d’être au cœur de la progression de l’intrigue.

Dans Deathloop, on incarnera un assassin qui doit trouver un moyen de mettre fin à une boucle temporelle qui emprisonne la mystérieuse île de Blackreef. La sortie du jeu d’action-aventure développé par Arkane Studios (Prey, Dishonored) est prévue pour le 21 mai.

Du côté de Microsoft

Microsoft, de son côté, a bien annoncé quelques jeux exclusifs à sa plateforme, mais aucun n’a encore de date de sortie ferme. On attend, par exemple, le nouvel opus de sa mythique série de jeux de tir à la première personne Halo Infinite, qui a été récemment repoussé à plus tard, ou le très prometteur jeu d’exploration The Gunk, des créateurs de la franchise SteamWorld.

On n’aura visiblement pas le choix de se replier sur les excellentes fonctions de rétrocompatibilité de la Xbox Series X et de la Series S. Le service d’abonnement Game Pass de Microsoft offre une très belle sélection de jeux de la dernière génération à rattraper.



Les jeux multiplateformes

Deux jeux qui sortiront à la fois sur PC, PlayStation et Xbox retiennent notre attention. Outriders est une sorte de croisement entre Destiny, Mass Effect et Gears of War dans lequel l’humanité se voit investie de superpouvoirs alors qu’elle tente de coloniser la planète Enoch. Le titre, développé par People Can Fly, sera lancé le 1er avril.

Ceux qui désespéraient de mettre la main sur un successeur spirituel de Left 4 Dead 2 marqueront les jours de leur calendrier jusqu’au 22 juin, date prévue pour la sortie de Back 4Blood. Produit par les mêmes développeurs, le jeu de tir proposera une formule presque identique, c’est-à-dire d’énormes carnages contre des vagues des zombies.

Sur la Nintendo Switch

Nintendo titillera les nostalgiques ce printemps. La firme nipponne lancera le 12 février Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, un de ces jeux de plateformes classiques dont Nintendo a le secret, initialement sorti sur la Wii U. Le 30 avril viendra le remake du classique de la Nintendo 64 New Pokémon Snap, un jeu de safari-photo ancré dans le monde des monstres de poche.

Les amateurs de jeux de rôles japonais seront choyés sur la console portable de Nintendo. Viendra le 26 février Bravely DefaultII. On y retourne aux sources du RPG avec des combats au tour à tour. Pour ceux qui préfèrent un peu plus d’action, le nouvel opus de la série de chasse aux monstres de Capcom Monster Hunter Risearrive le 26 mars.