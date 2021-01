«Je t'aime»: un gars, une fille, qui s’aiment

Les banalités charmantes, désarmantes, désopilantes du quotidien d’un couple, les seuls personnages que l’on voit à l’écran et qui finissent toujours par glisser un « je t’aime » dans leurs conversations farcies de jeux de mots, de malentendus et de sous-entendus. Voilà ce que propose l’humoriste et comédien Laurent Paquin dans cette nouvelle comédie à sketchs de son cru, dans laquelle il tient d’ailleurs la vedette en compagnie de Geneviève Alarie.

Le duo forme, dans cette série qui n’est pas sans rappeler Un gars, une fille, un couple de longue date, épanoui, toujours amoureux, heureux et qui ne se fait pas de cachotteries.

Il ne faut donc pas chercher le comique dans le potentiel pathétisme d’un couple pas aussi soudé qu’avant et de son entourage aux contours caricaturaux, comme c’était le cas dans le concept élaboré par Guy A. Lepage. C’est plutôt dans les empêtrements, les répétitions, les silences gênés, les non-réponses et les tirades un brin enlevées qui meublent les conversations de cette paire d’humains ordinaires, mais pas trop, que se logent les pépites souvent hilarantes, parfois clichées, mais si peu… Tout est dans le rythme et le naturel de la livraison.

À cet égard, le duo d’acteurs, tout à fait crédible et particulièrement attachant, s’avère fort efficace. Ils incarnent un couple sans histoire qui a pourtant le don d’en créer de très amusantes avec de petits riens. La réalisation sans fla-fla ni effet visuel chargé de Dave Bélisle (le monsieur Puel des Appendices) vient appuyer habilement leur travail remarquable.