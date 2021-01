Moment attendu

Du moins, par une bonne partie des Américains et de beaucoup de gens partout dans le monde… Ils seront nombreux à suivre de près cette journée importante de la vie politique américaine, que plusieurs craignent bouleversée par des violences.

Cérémonie d’assermentation de Joe Biden, RDI, LCN et les principales chaînes américaines, dès 10 h

La trentaine, vingt ans plus tard

Il y a tout juste 20 ans, cette première série dramatique signée par l’écrivain Stéphane Bourguignon venait un peu bouleverser la façon dont on racontait des histoires de cœur, de quête d’identité et de bonheur au petit écran québécois. Sa facture visuelle et sa réalisation ont un peu mal vieilli, mais ses personnages de trentenaires qui se cherchent restent aussi émouvants et attachants. À revoir ou à découvrir, à coups de deux épisodes par semaine.

La vie, la vie, Artv, dès 19 h