La relève de l’Hexagone

Malgré un nom on ne peut plus anglophone, ce festival met en lumière les œuvres de la relève française du 7e art. TV5 offre (gratuitement !) jusqu’au 15 février une vaste sélection tirée de la programmation de la 11e édition, 24 courts et longs métrages, de tous les genres et horizons.

MyFrenchFilmFestival, tv5unis.ca

Une industrie comme les autres…

À la veille de l’assermentation du président Biden, qui devra trouver des solutions à la crise sanitaire actuelle, ce documentaire en rediffusion nous rappelle le casse-tête que constitue l’accès à des soins de santé sans se ruiner pour nombre d’Américains, au point qu’il s’agit d’un facteur de la baisse de l’espérance de vie chez nos voisins du Sud.

Santé aux États-Unis : la loi du marché, RDI, 20 h