Demander les « vraies choses »

Même à sa troisième saison, cette série toute simple et fort sympathique dans laquelle des personnes atteintes d’un handicap ou d’une condition particulière répondent à des questions anonymes, naïves, amusantes ou choquantes, du public, atteint encore sa cible, soit de défaire quelques préjugés tenaces, de faire rire et d’émouvoir. Dans ce premier épisode, des parents d’enfants handicapés se dévoilent avec beaucoup de générosité.

Ça ne se demande pas, AMI-Télé, 20 h

Des pionnières

En ce jour commémorant la naissance de Martin Luther King chez nos voisins du Sud, leur télévision publique propose ce portrait documentaire consacré à une demi-douzaine d’artistes afro-américaines qui ont contribué au mouvement des droits civiques à leur façon, dont Nina Simone et Pam Grier, et l’influence qu’elles ont eue sur celles qui ont suivi leurs traces.

American Masters : How It Feels to Be Free, PBS, 21 h