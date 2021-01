Retours culturels

Le magazine télé s’intéresse en cette première de 2021 au phénomène Big Brother Célébrités et au nouveau magazine de journalisme de solutions L’avenir nous appartient. Plus tard, l’équipe d’Esprit critique se penche sur la migration de la culture sur le Web, en plus de proposer une nouvelle chronique littéraire signée Sarah-Maude Beauchesne (L’Académie, Les fourchettes).

C’est juste de la TV, suivie d’Esprit critique, Artv, dès 21 h

Il est où, le bonheur ?

Dans cette délicieuse et surprenante série documentaire, le spécialiste en affaires municipales et en développement urbain Marc-André Carignan nous emmène dans dix destinations plus ou moins lointaines à la rencontre de gens pour qui le bonheur s’incarne différemment de ce qu’on peut habituellement concevoir. Des bulles de bonheur qui se prennent bien au milieu de la grisaille actuelle.

Au pays du bonheur, TV5, 22 h