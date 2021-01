Nouveaux prétendants, nouvelle animatrice

La téléréalité de rencontres la plus utile, un peu partout sur la planète, revient pour une neuvième saison avec une nouvelle animatrice à sa barre, l’humoriste — elle-même issue du monde agricole — Katherine Levac et de nouveaux soupirants fermiers, dont l’un qui se cherche un amoureux.

L’amour est dans le pré, Noovo, 20 h

Problème persistant

« Police et profilage : 40 ans d’échec » : c’est le titre sans équivoque du reportage présenté dans le cadre de cette première émission de l’année d’Enquête. On y montre comment le profilage racial est bien enraciné dans la culture du Service de police de la Ville de Montréal, tout particulièrement dans des quartiers du nord de la métropole, et on s’intéresse aux mesures adoptées par le corps de police pour en venir à bout.

Enquête, Radio-Canada, 21 h