«3 caminos»: «pèlerinages révélateurs»

Les « géants » du visionnement en continu recèlent de contenus originaux dans d’autres langues que l’anglais difficiles à repérer sur leur plateforme. C’est le sort que risque de subir cette coproduction Allemagne-Espagne réalisée pour le compte de Prime Video et tournée en espagnol, en anglais, en allemand, en italien et en coréen, qui nous entraîne sur les magnifiques routes du chemin de Compostelle. Cette comédie dramatique en huit épisodes est un récit d’apprentissage en trois temps de cinq jeunes adultes qui deviennent amis lors d’un pèlerinage au tournant du millénaire dans la portion espagnole du chemin de Compostelle. Une expérience qu’ils réitèrent ensemble en 2006 et en 2021, traînant chacun le poids d’une existence marquée à divers degrés par ce voyage transformateur.

On suit ainsi l’évolution de Jana, la Berlinoise révoltée, Luca, l’Italien alcoolique et coureur de jupons, Roberto, le pompier mexicain traumatisé, Raquel, l’artiste espagnole désinvolte, et Yoon Soo, le Coréen réservé, musicien génial en froid avec sa famille. Ces personnages aux contours caricaturaux dans les premiers épisodes, consacrés au premier périple collectif, gagnent en profondeur par la suite dans une série d’intrigues parfois très prévisibles, parfois inattendues, hélas abordées de façon trop mélodramatique, à travers une réalisation chargée d’effets souvent inutiles.

On se surprend pourtant à s’attacher à cette bande de jeunes gens au départ pas très intéressants et à vouloir savoir ce que l’avenir leur réserve et, grâce aux magnifiques images des paysages du chemin de Compostelle, à rêver de suivre leurs traces sur les routes des pèlerins.