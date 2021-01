​Le film «Aline», inspiré par Céline, encore reporté

Paris —​Signe du brouillard dans lequel navigue le monde du cinéma en pandémie, le très attendu Aline de et avec la Française Valérie Lemercier, inspiré de la vie de Céline Dion, a vu mardi sa sortie reportée de près d’un an, à novembre 2021. Ce film librement inspiré de la vie de la star québécoise de la chanson devait initialement sortir en novembre 2020. Comme au Québec, les cinémas sont fermés en France, de même que les autres lieux culturels, cela depuis octobre. De nombreux acteurs du monde du cinéma n’osent même plus parier sur une date de réouverture, tandis que des dizaines de longs métrages prêts à sortir en salle s’accumulent et que les tournages continuent.