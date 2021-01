Rions ! C’est l’heure…

C’est du moins le bonheur qu’on vous souhaite lors de votre visionnement de la très amusante comédie immobilière et familiale sur les ondes de Noovo. Le rire franc y sera peut-être plus au rendez-vous que devant la nouvelle mouture de Caméra Café, dont on cherche encore la pertinence. Par ailleurs, la deuxième saison de la comédie d’improvisation reste une valeur sûre pour se dilater un peu la rate.

Contre-offre, Noovo, 19 h 30, Caméra Café et Rue King, TVA, dès 21 h

Se souvenir des belles choses

En ce mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, TFO a la bonne idée de diffuser ce très beau film du vétéran Fernand Dansereau mettant en vedette la regrettée Monique Mercure, atteinte de ce mal, qui souhaite faire une dernière tournée des endroits et des gens qu’elle a aimés avant de les oublier.

La brunante, TFO, 21 h