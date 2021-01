Qui sommes-nous ?

Jean-Marc Léger et Dave Ouellet tentent de tracer un portrait actuel et nuancé des Québécois sur différents thèmes. Les résultats des coups de sonde s’avèrent parfois très surprenants. Le premier épisode est consacré aux « Germaines » et au hockey.

Code Québec, Télé-Québec, 19 h 30

Le 911 et après

Chaque épisode de cette série raconte l’histoire derrière un appel fait au 911 qui a changé le cours de l’existence de ceux qui ont appelé et celui de leurs proches. Pertinent et émouvant.

Appel d’une vie, Crave et Noovo, dès le 15 janvier



Gentleman cambrioleur d’aujourd’hui

Cette nouvelle production française s’avère une agréable et enlevante variation des aventures du héros de Maurice Leblanc, avec Omar Sy dans le rôle-titre.

Lupin, Netflix