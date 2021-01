«Au pays du bonheur»: le bonheur en dix adresses

Il est où le bonheur ? Il est un peu ici, au Canada, qui occupait le 9e rang du Rapport mondial sur le bonheur en 2019. Mais il est aussi, et plus encore, dans certains replis privilégiés du monde, et pas forcément les plus fortunés. Avec l’étonnante série Au pays du bonheur, Marc-André Carignan nous invite dans son emballante quête des bulles les plus avenantes pour prendre racine et s’épanouir. Un périple pauvre en lieux communs, riche en inspirations de toutes sortes.

Le spécialiste en affaires municipales et en développement urbain sait choisir ses angles. Le bonheur, s’il est là, n’a pas les allures formatées qu’on lui prête volontiers. Il se replie dans la pura vida costaricaine, il exulte dans la lucha libre mexicaine, il s’élève dans la civilité taïwanaise. Le visionnement des trois premiers épisodes permet d’apprécier la grande originalité de la démarche de Marc-André Carignan. Ce dernier ne se contente pas de théoriser avec les politiciens, sociologues, artistes et autres urbanistes qu’il croise, il sonde aussi le cœur de citoyens. Et ça fait des flammèches.

La traduction est parfois agaçante, moins pour les interviewés que pour certaines interventions plus crispées de notre guide, qui se rachète avec une narration chaleureuse. Réalisées sans flafla par Mathieu Baer et Félix Trépanier, ces dix escales proposent un rapport rare et bienveillant à nos milieux de vie. Ce faisant, elles dessinent un art de vivre qui valorise l’environnement, la famille, mais aussi le rire, le temps volé, l’inclusion, la paix sociale ou encore la mobilité. Réjouissant !