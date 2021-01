Humour et préjugés

Deux productions originales explorent avec un humour bienveillant les stéréotypes et préjugés envers des groupes en particulier. La première, animée par Pier-Luc Funk, le fait avec légèreté, à la façon « émission de variétés », tandis que la suite de la série documentaire animée par Jean-François Mercier s’y frotte avec un certain sérieux, tout en introspection et en discussions qui font réfléchir. Les « groupes » observés ce soir sont respectivement les pompiers et les Autochtones.

Sans rancune, TVA, 20 h et Rire sans tabous, Z, 21 h

Appropriation et liberté

Dans ce documentaire, la journaliste Nathalie Petrowski aborde les délicates questions de la liberté en création et de l’appropriation culturelle à travers des entretiens avec des artistes et des observateurs qui s’y intéressent de près.

Touche pas à ma culture, Télé-Québec, 20h