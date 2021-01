Retour à L’Express

La chaîne canadienne-française poursuit son dépoussiérage de séries québécoises des années 1990 en proposant cette incursion fictive dans les murs d’une salle de rédaction d’un quotidien un peu reconnaissable, sous la plume de Réjean Tremblay, dont c’était la deuxième collaboration avec une certaine Fabienne Larouche. On tue la une, cercueil !

Scoop, Unis, 21 h

Les Américains par eux-mêmes

Depuis un an, la télévision publique américaine et ses partenaires sollicitent les habitants des États-Unis pour qu’ils leur fournissent des photos, des vidéos maison et des textes qui évoquent l’état et l’esprit de leur nation. Il en résulte cette série documentaire qui les collige. Le premier épisode se penche sur leurs rêves.

American Portrait, PBS, 21 h