Boucler la boucle

Parmi les retours en ce début de rentrée télévisuelle hivernale, on note la diffusion « conventionnelle » de l’ultime saison des aventures des sœurs Desbiens et le début du dernier chapitre des « belles » histoires des pays d’en haut, avec un Séraphin entre la vie et la mort.

Trop et Les pays d’en haut, Radio-Canada, 19 h 30 et 21 h

En attendant « Canadien »

Les partisans des « Glorieux » devront attendre encore une dizaine de jours avant le retour sur glace de leur équipe favorite. En attendant, ils peuvent se rabattre sur la relève canadienne qui affronte la Russie en demi-finale, ou voir (ou revoir) cette minisérie biographique de très bonne tenue consacrée au « Gros Bill ».

Championnat du monde de hockey junior : demi-finale Canada-Russie, 18 h et Béliveau, TVA, 21 h