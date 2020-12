Notre choix télé du 1er janvier

La fête des petits

Pendant que les parents et les plus vieux vont roupiller après avoir passé la soirée du 31 devant la télé, les poussinots matinaux pourront fêter la nouvelle année en compagnie des « Passe », de Fardoche, de Cannelle et de Pruneau grâce à ce nouvel épisode cousu main pour l’occasion.

Passe-Partout – Le jour de l’An, Télé-Québec, 8 h

Ouvrir l’année en valses

La pandémie n’a pas eu raison de cette célébration musicale de la nouvelle année en compagnie de l’Orchestre philharmonique de Vienne, à nouveau dirigé par le chef étoile Riccardo Muti, qui nous bercera avec les valses les plus connues de Strauss.

Great Performances – From Vienna : The New Year’s Celebration 2021, PBS, 21 h