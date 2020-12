Notre choix demain

Thérapie à l’anglaise

Après une année 2020 éprouvante, pourquoi ne pas rire un peu et s’évader ? On sera amplement servi avec la rediffusion d’un classique : Les vacances de Mr. Bean, avec le célèbre acteur britannique Rowan Atkinson. Son ridicule personnage, gaffeur et exagérément expressif, saura nous faire oublier les tracas des derniers mois.

Les vacances de Mr. Bean, Max, vendredi, 21 h

La bande originale des Fêtes

Entourée d’Antoine Gratton, de Marianne Croft et de Michel Rivard, la chanteuse Isabelle Boulay revisite des chansons classiques du temps des Fêtes, que l’on aime écouter en boucle en savourant un chocolat chaud. En prime : quelques chansons de son album En attendant Noël qui s’est hissé en tête des disques québécois l’année dernière.

Ensemble pour les Fêtes, TVA, vendredi, 19 h