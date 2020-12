Notre choix en ce Noël confiné (suite)

La véritable histoire du père Noël

Après les émissions québécoises proposées dans l’édition d’hier pour les soirées de Noël, signalons ce documentaire français dans lequel nul autre que le père Noël raconte sa longue histoire, marquée par certaines oppositions depuis quelques décennies.

Qui veut brûler le père Noël ?, RDI, 20 h

Fêter en musique

L’édition des Fêtes de Belle et Bum propose un party promettant rires et chants en compagnie d’Isabelle Boulay, de Damien Robitaille, des Trois Accords et de Klô Pelgag, notamment..

Belle et Bum des Fêtes, TQ, 20h